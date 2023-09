Le Havre. Édouard Philippe entame son marathon de dédicaces

C'est un maire populaire, mais que ses concitoyens n'ont pas si souvent l'occasion d'approcher de près. La séance de dédicaces d'Édouard Philippe a donc logiquement attiré une longue file de lecteurs, mercredi 13 septembre, à La Galerne, fief littéraire de l'ancien Premier ministre et maire du Havre. Certains ont patienté plus d'une heure pour faire signer Des lieux qui disent, paru le jour même aux éditions JC Lattès. Un livre à la fois personnel, sur les lieux qui ont marqué sa vie, mais aussi politique, où Édouard Philippe livre des réflexions sur l'école, la santé, etc.

Pour autant, "ce n'est pas un programme" a plusieurs fois répété celui qui fait partie des possibles prétendants à la présidentielle de 2027. Ses lecteurs, eux, l'y verraient bien :

Les lecteurs au rendez-vous Impossible de lire le son.

Après Le Havre, Édouard Philippe dédicacera son livre à la maison de la presse de Deauville, vendredi 29 septembre, à partir de 18 h 45, puis à L'Armitière de Rouen, mercredi 4 octobre, à 17 heures. Il passera également par Angers, Paris, Bordeaux, Lorient, Blois… Au milieu d'un marathon médiatique dense, en cette mi-septembre.

