Seine-Maritime. Édouard Philippe évoquera Rouen et Le Havre dans son prochain livre

Des lieux qui disent. C'est ainsi que s'intitulera le prochain ouvrage d'Édouard Philippe, à paraître le mercredi 13 septembre aux éditions JC Lattès.

Un titre en forme de clin d'œil à l'un de ses précédents écrits publié en 2017, Des hommes qui lisent, qui s'intéressait à "la part de la lecture et des livres dans la construction d'une identité, dans une histoire familiale et une façon d'envisager le monde", relate le maire du Havre sur le site de son éditeur. "Mais nous ne sommes pas que le produit de nos lectures. Un peu de nous-mêmes est constitué de tous les lieux qui nous ont faits (…)."

Le port, l'hôpital Charles-Nicolle, Notre-Dame…

Cet ouvrage se veut donc "le récit d'une rencontre avec un pays, avec la saisissante diversité géographique et humaine de la France, avec des lieux qui disent : ce que nous sommes, notre héritage, ce qui nous lie et nous relie". L'ancien Premier ministre, natif de Rouen, y évoquera des lieux "ordinaires ou symboliques", parmi lesquels l'école Michelet ou l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen, le port du Havre, le monastère de la Verne dans le massif des Maures, le Palais Royal ou encore Notre Dame de Paris, où il fut l'un des premiers à pénétrer après l'incendie de 2019.

Ces lieux, poursuit l'éditeur, "permettent à Édouard Philippe de nous raconter un lien intime et politique avec la France, une enfance, une éducation et ils nourrissent une réflexion sur l'école, la santé, les grandes infrastructures, la justice et la laïcité".

Le précédent livre d'Édouard Philippe, Impressions et lignes claires, écrit avec son ami Gilles Boyer, s'était écoulé à 12 000 exemplaires la semaine de sa sortie, une performance remarquable pour un livre politique.