Rouen. Le Zénith fait sa rentrée : la programmation de la saison 2023-2024

De l'humour, des artistes internationaux comme James Blunt et des spectacles, la programmation du Zénith de Rouen s'annonce riche et variée pour cette saison 2023-2024. L'an passé, la salle de spectacle rouennaise a réuni près de 300 000 spectateurs et accueilli environ 97 représentations. Cette année, "le but, c'est que le public soit content de venir ici", assure Didier Thibault, directeur du Zénith.

Des grands noms prévus à l'affiche

Parmi les têtes d'affiche, vendredi 22 septembre, la chanteuse française Zazie reprend le chemin de la tournée dès 20 heures. Le vendredi 10 novembre et le jeudi 16 novembre à 20 heures, le célèbre groupe français Shaka Ponk fera aussi son grand retour sur scène, après plusieurs années d'absence. Et pour rester avec les grands noms français, M. Pokora chantera samedi 11 et dimanche 12 novembre à 20 heures, lors de sa tournée des 20 ans. Du côté des spectacles humoristiques, Florence Foresti se produira sur scène samedi 3 décembre à 20 heures, avec son spectacle Boys boys boys, et, le mardi 12 mars à 20 heures, Arthus fera son one man show comme à son habitude. Enfin, du côté des stars internationales, le chanteur anglais James Blunt viendra promouvoir son septième album Who We Used To Be qui sortira le 27 octobre prochain.

Les comédies musicales sur le devant de la scène

Après le succès de Starmania, l'Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon, l'an passé, les comédies musicales reviendront en force dès le vendredi 1er mars 2024 avec le classique de Broadway West Side Story. D'autres dates sont aussi prévues, le samedi 2 mars à 15 heures et 20 heures, puis le dimanche 3 mars à 15 heures et à 20 heures. Et pour les plus nostalgiques, la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris fêtera cette année ses 25 ans sur la scène du Zénith de Rouen, samedi 16 mars à 20 h 30 puis dimanche 17 mars à 15 heures. L'occasion de retrouver les chansons emblématiques telles que Belle et Le temps des cathédrales. Enfin, des ballets sont aussi au programme le jeudi 21 mars à 20 heures avec Le lac des Cygnes et, le jeudi 25 janvier à 20 heures, avec le spectacle Casse-Noisette accompagné d'un orchestre.