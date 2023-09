Foire de Lessay 2023. Les cinq endroits à voir absolument

La foire millénaire Sainte-Croix de Lessay a débuté vendredi 8 septembre sous une chaleur inattendue. Alors que plus de 300 000 personnes fouleront ses allées tout au long du week-end, la rédaction de Tendance Ouest vous livre ses incontournables pour profiter de l'événement, qui se termine dimanche 10 septembre.

Le comice agricole

Pas question de rater le plus vaste concours bovin de la Manche ! À voir aussi, pour les curieux, la traite en public entre 5 h 30 et 8 heures, et le concours des trois races de moutons le dimanche, au parc à Chiens. Et sinon : des bovins, des chevaux cob et percherons, mais aussi des petits animaux de compagnie, des poules et des canards.

La tente des producteurs locaux

C'est l'occasion de faire le plein de produits locaux à la tente des producteurs : biscuits, miel, terrines, confitures mais aussi maroquinerie, vêtements et bijoux. Un incontournable pour quiconque souhaite se ravitailler en gourmandises et en informations sur le territoire.

La fête foraine

C'est l'heure des sensations fortes : comme chaque année, entre 80 et 100 forains sont présents à la foire de Lessay. Si la grande roue en est absente exceptionnellement, il y aura largement de quoi faire : manèges à sensations fortes, jouets à gagner… Jusqu'à 1 heure du matin le samedi.

Le village des races normandes

Direction le Foirail pour aller découvrir et câliner la vingtaine d'animaux de races traditionnelles normandes, moment douceur assuré pour petits et grands. Uniquement le vendredi et le samedi.

L'allée des rôtisseurs

C'est un véritable incontournable, où tout le monde se retrouve pour manger, autour d'une grande tablée, de la viande rôtie façon banquet gaulois.