Flers. Jenifer en concert au Forum : la billetterie ouvre bientôt !

La tournée de Jenifer marquera un arrêt dans l'Orne. La chanteuse française se produira sur la scène du Forum, à Flers, le vendredi 1er décembre 2023. Elle viendra y présenter son dernier album n°9 aux sonorités pop et vintage, sorti en novembre 2022.

Achetez vos places dès le 9 septembre

L'artiste aux neuf albums, 20 ans de carrière et plus de 5 millions d'albums vendus a fait son grand retour sur scène en mars 2023 pour son n°9 TOUR. Accompagnée de nombreux musiciens sur scène, la gagnante de la Star Academy 2002 promet "une scénographie à couper le souffle et dans une ambiance survoltée".

La billetterie du concert ouvre le samedi 9 septembre, pour des préventes. Jusqu'au 30 septembre, le prix de la place s'élève à 25 € pour le tarif plein, 12 € tarif réduit. La somme à débourser pour voir Jenifer grimpe à 29 € tarif plein et 15 € tarif réduit à partir du 1er octobre.

Pratique. Billetterie en ligne sur flers-agglo.fr ou dans les points de vente suivants : l'office de tourisme de Flers, les médiathèques de Flers, Briouze et de La Ferté-Macé, l'espace culturel Le Grand Turc à La Ferté-Macé, les espaces culturels E. Leclerc de Flers et La Ferté-Macé et tous les points de vente affiliés à Ticketnet. Sur place : le soir du concert, dans la limite des places disponibles.