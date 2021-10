La folle semaine maorie de V. Fourneyron

Au total, Mme Fourneyron passera presque autant de temps dans l'avion que sur l'île de l'hémisphère sud.

Le programme de sa semaine :

Mercredi 11 Mai

11h55 : arrivée à l’aéroport d’Auckland. Accueil par le personnel du Visits and Ceremonial Office. Transit vers le terminal des vols nationaux.

13h30 : Depart d’Auckland pour Wellington

14h30 : Arrivée à l’aéroport de Wellington.

17h15 : Rencontre avec Celia Wade Brown, Maire de Wellington, et Ian MacKinnon, Maire adjoint.

Jeudi 12 Mai

Rencontre (sauf changement) avec les représentants de Sport and Recreation New Zealand (SPARC), pour discuter : du rôle de SPARC et notamment de son influence en matière de

législation et des associations sportives et de loisirs.

Visite privée (à confirmer) du Parlement néo-zélandais.

12h00 : Déjeuner avec Madame Sarah Dennis, ancienne Ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France.

13h30 : Entretien avec Ian Pike, Directeur Général de Wellington Waterfront Ltd.

15h25 : Départ pour le musée Te Papa avec la délégation du Sénat, Sébastien Minchin et les membres de l’Ambassade de France.

15h30 : Powhiri / cérémonie d’accueil traditionnelle

16h00 : Début du powhiri

18h00 : Visite privée de l’exposition E Tu Ake au musée Te Papa.

19h10 : Départ du musée Te Papa pour la résidence de l’Ambassadeur.

19h30 : Réception officielle donnée par son excellence l’Ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande, Mr. Francis Etienne, avec des membres de la communauté française de Wellington.

Vendredi 13 Mai

13h30 : Depart d’Auckland pour Paris.