Bonne table à Caen. Aux casseroles qui chantent, retour d'un restaurant aimé des locaux

C'est à cause d'une expropriation que Benoît Guillaumin, également possesseur de La Table des Matières, restaurant de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, a dû baisser le rideau d'une enseigne qui plaisait aux Caennais. De longs mois plus tard, il est de retour rue des Jacobins, et la clientèle aussi. "Je revois des têtes fréquemment", sourit le chef.

Goût et originalité

Au restaurant Aux casseroles qui chantent, un menu est spécialement conçu pour le midi, d'un montant de 20 € pour un plat et, au choix, une entrée ou un dessert, ou de 24 € pour avoir le tout. Dès le départ, je suis très intrigué par le poulpe cuit basse température, mayonnaise au curry noir, langue d'oiseaux façon risotto et vinaigrette aux agrumes. La curiosité n'est pas toujours un défaut, car bien m'en a pris, cette entrée est excellente.

Le poulpe et sa mayonnaise au curry noir.

Les saveurs se mélangent et sont pour le moins intrigantes, notamment cette mayonnaise à la couleur peu conventionnelle. "J'aime surprendre le client, il ne vient pas pour manger la même chose qu'à la maison", argue Benoît Guillaumin. Ce dernier affirme avoir beaucoup voyagé, et vouloir que les parfums et l'originalité se retrouvent dans son assiette.

Exemple avec cette purée de patate douce à la harissa, qui accompagne un filet de lieu noir snacké, avec des légumes croquants acidulés et une émulsion chèvre et tomate. Le morceau de poisson est vraiment excellent, et mention spéciale à cette association qui, je pense, en a étonné plus d'un. De la patate douce et de la harissa, c'est pour le coup original, mais succulent. Je quitte le restaurant avec la sensation d'avoir découvert de nouvelles saveurs, de m'être fait proposer une cuisine raffinée, mais sans avoir mal au portefeuille pour autant. À noter que la carte de ce menu change tous les jours, de quoi vous donner envie de revenir.

Pratique. 43 rue des Jacobins à Caen. Ouvert du mardi au samedi midi, et les jeudis, vendredis et samedis soir.