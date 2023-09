[Interview] Musique. Mika de retour avec un nouveau hit : C'est la vie, extrait d'un album annoncé avant la fin de l'année

Album 100 % français, nouveau logo, autre langage visuel et communications différentes… C'est un nouveau chapitre de sa vie que Mika ouvre avec l'album dont le nom restera secret jusqu'à sa sortie, prévue avant la fin de l'année. En revanche, il nous fait cadeau de quelques noms de titres comme : Moi, Andy et Paris ou encore Jane Birkin. Cet album à venir s'annonce sincère et vrai, comme le souligne Mika à plusieurs reprises. La famille, son conjoint ou encore la mort, ce sont tous les sujets que l'ancien coach de The Voice aborde dans son prochain album, dont C'est la vie est extrait.

Ce dernier a été dévoilé il y a quelques jours, après avoir été chanté sur scène par le chanteur franco-libanais. Et à l'origine, ce n'était pas forcément un single. C'est ce que Mika nous raconte dans l'entretien qu'il a accordé à Tendance Ouest.

Nouvel album pour MIKA annoncé avant la fin de l'année Impossible de lire le son.

Mika souhaite désormais démarrer un nouveau chapitre de sa vie avec de nouveaux visuels et notamment un changement de logo, comme on peut le voir sur sa publication Instagram postée il y a quelques jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MIKA (@mikainstagram)

Découvrez maintenant le clip de Mika C'est la vie, fait à la dernière minute, comme il l'explique dans l'interview. Des images qu'il a souhaité garder, tellement ce moment a été fort pour l'artiste de 40 ans.