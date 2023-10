Orne. Une vie de famille nourrie au lait de jument

C'est l'année des N, et le petit dernier n'a pas échappé à la règle. C'est Nérac, un jeune poulain qui vient de naître sur les hauteurs de Chailloué, dans l'Orne, au sein de l'élevage Chevalait. Il est le fils de Kastille du Don. Juste avant lui, Danoise du Don, la belle jument grise, avait donné naissance à Narbonne, une jeune pouliche à la robe noire. Ainsi va la vie dans cette exploitation normande pas comme les autres, entièrement tournée vers le cheval de trait, des percherons, et labellisée EquuRES, le premier label environnemental et de bien-être animal de la filière équine.

Les Decayeux, Étienne, 56 ans, et Julie, 58 ans, peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli : en quinze ans, le couple a fait naître plus d'un millier de beaux poulains. Le petit dernier, Nerac, a fait atteindre à l'exploitation familiale la barre des 200 chevaux réunis sous un même toit. C'est l'une des plus grandes fermes équines de toute la région avec cette particularité qui mérite le détour : elle s'est spécialisée dans la production de lait de jument en certification bio.

Leur rencontre,

un jour de Saint-Valentin

Pourquoi ce choix de production laitière ? Le lait de jument offre de beaux débouchés, disent Julie et Étienne. La jument, animal monogastrique, produit un lait naturellement digeste, naturellement proche du lait maternel et, pour les enfants, c'est une bénédiction. Il est idéal pour le bien-être et la santé du nourrisson.

L'histoire de ce lait et de cet élevage, c'est d'abord l'histoire d'une vie commencée par une petite annonce dans une revue agricole : "Cadre commercial recrute pour son entreprise bretonne…". Étienne avait passé cette annonce pour dénicher la perle rare. L'une des premières personnes à y avoir répondu fut Julie, ancien mannequin belge. Signe du destin : Julie rencontra Étienne un 14 février, jour de la Saint-Valentin !

Et si c'était à refaire ? Julie dit qu'elle aimerait bien de temps en temps s'échapper pour faire autre chose. C'est-à-dire ? Ne plus penser cheval vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Étienne sait aussi le prix à payer : "On est partis entièrement de zéro. C'est un boulot très contraignant, qui vous met en permanence sous pression."

Des écuries de Chailloué, sortent près de trois tonnes de lait en poudre et 10 000 litres en frais chaque année. L'or blanc ainsi recueilli participe au maintien de la race du cheval de trait. Étienne s'est découvert éleveur passionné : "On a construit notre famille autour de cela."