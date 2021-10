Après 50 ans et une circulation intensive, le pont Jeanne d'Arc, détruit durant la seconde guerre mondiale et reconstruit dans les années 50, nécessite une rénovation et un renforcement de sa structure. Pendant ce chantier, qui durera un an et demi, parallèlement à la création de nouvelles rames de métro, des bus vont remplacer le métro pour assurer le transport des usagers.