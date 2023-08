Seine-Maritime. La Mammobile sur les routes pour dépister les cancers du sein

Après avoir traversé les départements de l'Eure, de la Manche et du Calvados, la Mammobile sillonnera le territoire de la Seine-Maritime à partir du lundi 4 septembre. Ce dispositif, subventionné par les quatre Départements, se rend dans les territoires ruraux pour encourager le dépistage du cancer du sein.

Un enjeu de santé publique

Inaugurée en mai 2021, la Mammobile est un véhicule aménagé en centre de radiologie. Ce camion a pour objectif d'améliorer la couverture médicale normande et lutter contre les inégalités médicales territoriales dans le dépistage du cancer du sein. La Mammobile se rendra donc dans une vingtaine de communes, définies sur le critère d'éloignement des centres de dépistage.

La Mammobile va s'arrêter dans plusieurs communes du département. - Département de Seine-Maritime

En Normandie, dans les quatre départements participant à ce dispositif, ce sont près de 45 000 femmes, âgées de 50 à 74 ans qui sont invitées à se faire dépister grâce à la Mammobile, dont 11 757 femmes pour la Seine-Maritime. Ce dispositif permet de répondre à un enjeu de santé publique en facilitant l'accès au dépistage du cancer du sein pour les territoires ruraux, en complément d'un suivi régulier et habituel.

Pour rappel, en plus d'un examen clinique réalisé tous les ans à partir de 25 ans, une mammographie de dépistage est à réaliser tous les deux ans chez les femmes âgées entre 50 et 74 ans. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il constitue également la principale cause de mortalité par cancer chez elles. Une prise en charge précoce du cancer du sein accroît les chances de guérison, un dépistage accessible est donc primordial.

Informations et prise de rendez-vous

Invitées par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Normandie, les femmes concernées par ce dispositif recevront, en plus de leur invitation habituelle, à prendre rendez-vous dans un cabinet de radiologie agréé, une proposition de rendez-vous à la Mammobile.

Les habitantes s'y rendront, munies de leur convocation et de leur bon de prise en charge. Une secrétaire, une manipulatrice en radiologie et un radiologue seront présents pour accueillir les patients. Une échographie pourra être réalisée si nécessaire.