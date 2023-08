Caen. À l'atelier Écuyère, Tania propose des cours de dessin pour adultes

Tania Kerboriou, installée depuis 2006 à l'atelier Écuyère de Caen, reçoit des petits groupes d'adultes - six ou sept personnes - pour des cours de dessin. Le principe ? Chacun apporte son projet et son matériel et s'enrichit des autres, avec l'aide précieuse de la responsable. "Je travaille pour répondre aux objectifs des élèves, il y en a qui viennent pour apprendre les fondamentaux du dessin - travailler les axes des objets, les corps, équilibrer les formes - quand d'autres veulent approfondir les techniques", relate Tania Kerboriou. "D'autres encore viennent pour explorer, tester, s'amuser. J'accueille tout le monde, des étudiants aux retraités." La responsable remarque que beaucoup cherchent l'émotion, le bien-être. "Ils sont comme nous tous, ils doivent s'occuper de leurs enfants, leurs parents, leurs petits-enfants. Ils veulent s'occuper d'eux, c'est aussi pour ça qu'ils viennent."

Pratique. Lundi, mardi et jeudi, de 14 à 16 heures. Vendredi : stage demi-journée ou journée. Tarifs : atelierecuyere.fr.