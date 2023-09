Gonfreville-l'Orcher. Starbucks, Basic Fit, Culture Vélo… De nouveaux commerces au Centre Océane

C'est la première implantation de l'enseigne sur Le Havre. La marque a choisi le parc de l'Estuaire à Gonfreville-l'Orcher.

SoCoo'c mise sur une fabrication 100 % française de cuisines sur-mesure et à prix accessibles. L'enseigne possède plus de 190 boutiques dans toute la France et a réalisé un chiffre d'affaires de 387 millions d'euros en 2022. C'est Nicolas Toucheron, triplement franchisé à Deauville, Lisieux et Bayeux, qui a ouvert le 18 juillet son quatrième magasin sur le secteur du Havre. "La zone de Gonfreville est un lieu stratégique et très prometteur, cela permet au magasin d'être facilement accessible tout en ayant une bonne visibilité."