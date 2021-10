GDE recycle tout ou presque

En 1993, ils n’étaient qu’une quarantaine d’employés au sein de l’entreprise GDE (Guy Dauphin Environnement), du groupe Ecore. En 2011, 1 200 personnes travaillent sur les 50 sites répartis à travers toute la France, dont 35 sur le site de Grand-Quevilly. “Nous sommes de gros recycleurs et de gros ferrailleurs, explique Yannick Morenne, directeur régional adjoint du site. “L’entreprise est le deuxième ferrailleur de France. Depuis 2008, nous avons une concession sur le port de Rouen : nous nous inscrivons dans une logique fluviale et maritime.”

Les camions ne cessent de défiler, déchargeant au fil des hangars des ferrailles et des cartons sur le site de Grand-Quevilly. “Nous travaillons avec des professionnels mais également avec des particuliers. Nous leur rachetons, entre autre, leurs véhicules hors d’usage (VHU). Nous disposons de locaux où nous dépolluons les voitures avant de les traiter. Nous récupérons également des déchets comme de vieux éviers ou des tondeuses. Cela évite ainsi que les gens ne les rejettent en pleine nature.”

Si l’on additionne l’activité que l’entreprise exerce sur le port et celle du site, ce ne sont pas moins de 200 000 tonnes de déchets qui sont recyclés chaque année.