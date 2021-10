Canteleu rend hommage à Flaubert

Du 5 avril au 2 juillet, la manifestation “Un temps pour Flaubert” met à l’honneur le célèbre auteur cantilien, tout en le rendant accessible à tous. Pour cette seconde édition, la Ville de Canteleu fait la part belle aux portraits de Gustave Flaubert en organisant une série d’animations, lectures ou jeux autour du thème “L’œil et la moustache”.

L’un des temps forts de cette manifestation est l’exposition des 80 portraits de l’écrivain. Au début des années 1990, le sculpteur rouennais Maxime Adam-Tessier, affaibli, dessine au crayon et à l’encre Flaubert au fil des âges.

Le week-end des 21 et 22 mai sera particulièrement riche en conférences, visites guidées. Pour voir Flaubert sous un autre jour.



Pratique : Jusqu’au 28 mai, concours d’expression libre autour du thème “Le portrait”. Samedi 14 mai, randonnée “Bon pied, Bon œil”, départ à 10h30 et à 15h de la médiathèque. Samedi 21 et dimanche 22, hommage à Gustave Flaubert. Du 4 juin au 2 juillet, exposition photo à la médiathèque de Canteleu. Retrouvez toute la programmation ““Un temps pour Flaubert”, Espace Culturel François Mitterrand, Médiathèque de Canteleu – Parc Georges-Pierre, tél. 02 35 36 95 95.