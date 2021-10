Atelier photo pour les enfants

L'atelier débutera à 14h30, et ravira tous les jeunes passionnés de photographie. A la Fabrique des Savoirs d'Elbeuf, les photographes en herbe, pourront visiter l'exposition temporaire et suivre un atelier photographique en ville sur le thème : "découvre, observe, découpe la ville et son architecture à travers un objectif photographique. Une autre manière de voir les choses au cours d'une initiation à la prise de vue."

Entrée : 2 €