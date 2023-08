Fécamp. Le cinéma Le Grand Large fête ses 20 ans

Le cinéma Le Grand Large de Fécamp fête ses 20 ans en ce mois d'août. Il a ouvert officiellement le 8 août 2003, pour remplacer Le Palace. Les lieux sont exploités par le groupe normand Noé Cinémas.

"Le Grand Large à Fécamp c'est une révolution, explique Richard Patry, PDG de Noé. Il est en plein centre-ville. C'est une réhabilitation d'un ancien théâtre, au premier étage d'un lieu mythique, la halle au Beure."

Côté fréquentation, la barre des 2,5 millions (en 20 ans) de spectateurs devrait être dépassée cet été, certainement pendant FestiCiné (du 23 au 29 août). Le deux millionième cinq cent mille visiteurs se verra d'ailleurs remettre un an de cinéma gratuit. Le Grand Large, ce sont aussi 6 000 films projetés en 20 ans, plus de 100 000 séances et plus d'une centaine d'invités (réalisateurs et acteurs).

Le cinéma est classé Art et essai et labellisé jeune public. "C'est un lieu vivant, ouvert 365 jours par an. C'est grâce à une équipe formidable, notamment Alexandra Declerck et Damien Devresse (à la tête du Grand Large) qui étaient déjà présents au Palace. En 20 ans, il y a eu des améliorations. Tous les fauteuils ont été remplacés, tous les projecteurs et le système son. Le hall d'accueil a été modernisé au printemps. Et il y a toujours le projet de rajouter une ou deux salles." Le Grand Large compte actuellement quatre salles. La fréquentation devrait cette année dépasser les 120 000 spectateurs et retrouver ainsi les fréquentations d'avant la crise sanitaire.