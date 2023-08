Loisirs. Les plus belles randonnées de Seine-Maritime

Envie de vous mettre au vert ? En Seine-Maritime, de nombreux chemins de randonnée existent et permettent de partir à la découverte des nombreux points d'intérêt du département.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes spécialisés comme Randos normandes ou Randonnées en Normandie permettent d'échanger et de découvrir régulièrement de nouveaux itinéraires.

Le GR21, le long de la côte d'Albâtre

Très connu et élu chemin de randonnée préféré des Français en 2020, le GR21, qui longe la côte d'Albâtre vaut le détour pour ses points de vue depuis les falaises de craie et d'argile, mais aussi pour la traversée des prairies et les villages au charme fou de Veules-les-Roses et Sainte-Marguerite, ou encore le vieux quartier de pêcheurs de Dieppe. Pour retrouver le tracé complet du GR21, cliquez ici.

En bord de Seine, la randonnée du halage

Entre Ambourville et Berville-sur-Seine, ce parcours de 10 kilomètres sans difficulté permet de découvrir les points d'intérêts locaux : le château de la Fontaine, le manoir des templiers du village d'Ambourville, le tout en longeant la Seine. Le parcours est à retrouver sur le site Cirkwi.

Les trésors du pays de Bray

A la lisière de la Picardie, le pays de Bray regorge de chemins et sentiers qui étancheront toutes les soifs d'aventure. Et cette randonnée en est une belle : 32 kilomètres à la découverte du pays Neufchâtelois jusqu'à la forêt d'Eu. Au programme, visite de villages, Nesle-Hodeng (considéré comme le berceau du célèbre fromage), Sainte-Beuve-en-Rivière mais aussi la forêt d'Eu et les paysages de la Boutonnière du pays de Bray. Attention, ce circuit nécessite une bonne condition physique.

Plus d'informations sur le site de Seine-Maritime tourisme, la carte du circuit est à retrouver via ce lien.

A la découverte du célèbre chêne d'Allouville

Idéal pour les familles, le parcours des Deux-Chênes (10,4 km) nous emmène au pied de l'un des plus vieux arbres de France, haut de 18 mètres, qui renferme deux chapelles à l'intérieur de son tronc. Selon la légende, il aurait été planté en 911, année de la création du territoire Normand. Entre hameaux et forêt, ce circuit mettra tout le monde d'accord : retrouvez son tracé sur le site de l'office de tourisme de Seine-Maritime.

Sur les traces de Flaubert dans le pays de Caux

Direction Vassonville pour marcher sur les pas de Gustave Flaubert, à la découverte de plusieurs lieux dont il s'est inspiré pour écrire son célèbre roman Madame Bovary. Châteaux, cours d'eau et jolies plaines : ce circuit de 12 kilomètres n'en finit pas de charmer les promeneurs. Retrouvez l'itinéraire sur le site de Seine-Maritime tourisme.

Votre chemin de randonnée favori n'y figure pas ? N'hésitez pas à nous donner votre itinéraire préféré en commentaire.