Été. Rouen sur Mer se termine sur un bilan positif malgré les averses du mois d'août

Après quatre semaines d'animations sur les quais rive gauche, l'événement d'été Rouen sur Mer s'est achevé dimanche 6 août, avec un bon bilan malgré ces derniers jours ternis par une météo capricieuse. Si la fréquentation a gardé sensiblement le même niveau que la saison dernière sur les quatre semaines, ces dix derniers jours, plombés par les averses, ont vu les quais se vider légèrement.

De bons chiffres sur les animations

Qu'importe pour Marc Queval, en charge de la programmation de Rouen sur Mer qui se félicite de cette dernière édition, "dans l'ensemble, sur les chiffres que l'on a récolté, on est quasiment sur la même fréquentation que l'an dernier", affirme l'animateur. C'est le mini-golf qui semble avoir tiré son épingle du jeu cette année. "On a triplé la fréquentation", soit près de 5 000 personnes cumulées sur les trois premières semaines.

Dans l'ensemble, les animations de la ville et de leurs prestataires ont rencontré cette année un franc succès, ce qui a pu permettre de rééquilibrer les mauvaises fréquentations de la dernière semaine gâchée par le mauvais temps. On recensait environ 18 000 personnes ayant participé et s'étant inscrites aux animations de Rouen sur Mer à la fin de la troisième et avant-dernière semaine.

"On a retour positif, la plupart des visiteurs nous ont dit que le site était beau cette année, de par les structures qu'on a mise en place", poursuit Marc Queval. Rendez-vous donc l'an prochain pour faire mieux, en espérant que la météo soit un meilleur allié.