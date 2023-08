[Vidéo] Rouen. Le Grand Cirque Royal, un cabaret sans animaux installé sur l'esplanade Saint-Gervais

Ils sont Ukrainiens, Brésiliens, Colombiens ou encore Éthiopiens. Une quinzaine d'artistes internationaux sont réunis en ce moment sous le chapiteau du Grand cirque royal, installé depuis le samedi 29 juillet à Rouen sur l'esplanade Saint-Gervais. Mais ici vous ne trouverez pas d'animaux. Un choix délibéré des organisateurs qui veulent anticiper la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques.

"On a du mal à s'installer dans certains villages de France qui interdisent carrément les animaux dans les cirques même si ce n'est pas encore légal", remarque Jessie Neves, en charge du montage du Grand cirque royal et responsable du spectacle de "l'homme laser". "Même si cela me fait mal au cœur, nous, on préfère enlever les animaux plus vite que prévu pour pouvoir s'installer plus facilement dans les villes que nous traversons."

Le spectacle circassien est donc exclusivement "humain", avec au programme des acrobaties aériennes, des illusionnistes, des clowns, du patin à roulettes et de la moto. Parmi les temps forts du spectacle justement, on retrouve le show des Diorios, "ce sont trois motards qui circulent dans une boule de 5 m de diamètre, ils roulent à 80 km/h sous la sphère", explique Jessie Neves. Mais chaque spectacle a sa particularité insiste le circassien, "chaque pays ramène sa petite sauce et c'est cela qui plaît".

Cela commence samedi 29 juillet à Rouen.



📍ESPLANADE SAINT-GERVAIS BOULEVARD EMILE DUCHEMIN - 76000 ROUEN



🎟️ Réservez vos places ici ⬇️https://t.co/5eT9fnelDH



Spectacle du 29 juillet au 6 Août 2023.

Le cirque rouvre ses portes au public, mercredi 2 août, pour une trois représentation à 14 h 30, 17 heures et 19 h 30 avant un dernier week-end de représentations le samedi 5 et dimanche 6 août prochain. La troupe a prévu, ensuite, de s'arrêter à Abbeville dans la Somme.