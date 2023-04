[Photos] Près de Rouen . Spectacle avec animaux : le cirque Seneca fait débat et subit des dégradations

Teddy Seneca, le directeur du cirque Seneca installé à Mont-Saint-Aignan ne décolère pas. Dans la soirée du samedi 8 avril, son chapiteau et une partie de ses équipements ont été victimes de dégradations. "Ils ont cassé des chaises, les loges, on voit encore les trous sur la piste, les gradins étaient sens dessus dessous et des croix gammées ont été taguées, des bâches ont été déchirées", énumère le circassien. La publicité installée en ville par le cirque a aussi été dégradée et des bâches volées, pour un préjudice de 15 000 euros, selon Teddy Seneca. Pour lui, aucun doute sur les coupables. "On est harcelé par une bande d'associations animalistes et par les écologistes", indique-t-il. Les auteurs des faits n'ont pas identifié à ce jour.

Les dégâts ont été multiples sur les équipements sous le chapiteau.

Des croix gammées ont été taguées sous le chapiteau. - Teddy Seneca

Et ces propos sont vivement contestés par Bastien De Waële, co-coordinateur des jeunes écologistes de Rouen. "Évidemment nous condamnons ces dégradations qui sont scandaleuses. Les jeunes écologistes sont un mouvement pacifiste." Quant aux affiches, le militant s'étonne du coût annoncé par le cirque. "On a juste collé nos revendications et le lien vers notre pétition, avec de la colle à l'eau. Vous prenez du savon, vous frottez et ça s'en va."

Un débat sur les spectacles avec animaux sauvages

Sur le fond du sujet, les jeunes écologistes s'opposent au spectacle du cirque Seneca qui présente des numéros avec des animaux sauvages, comme des lions et lionnes, des chameaux, un zèbre ou encore une hyène. Selon la loi, les spectacles avec ces types d'animaux seront interdits à partir de 2028. Le cirque Seneca est pour l'instant dans la légalité, d'autant qu'il s'est installé avec l'autorisation de la mairie de Mont-Saint-Aignan. "Je suis le premier à prendre soin de mes animaux. Ils sont nés en captivité, ils sont adaptés pour ça. C'est un jeu pour eux. On est très contrôlé et on respecte toutes les normes", indique Teddy Seneca, mettant en avant ses diplômes.

Teddy Seneca défend le traitement de ses animaux qu'il considère comme sa famille.

Les jeunes écologistes veulent de leur côté alerter sur la nécessaire transition des spectacles pour être prêt en 2028, notamment par une pétition et une lettre à la maire de Mont-Saint-Aignan. "Il y aura des cirques factieux en 2028 et, si on n'alerte pas maintenant, ce sera le chaos", estime Bastien De Waële. D'autant que Teddy Seneca a déjà vivement manifesté son opposition à cette future législation sur les réseaux sociaux.

Les écologistes en appellent désormais aux municipalités pour qu'elles mettent en place une "charte des spectacles itinérants qui favoriserait une transition vers des spectacles plus éthiques". Ils demandent aussi des aménagements pour éviter les installations illégales sur des terrains communaux. Enfin, ils réclament des subventions municipales pour favoriser le cirque éthique et aider les petites structures dans leur transition.

De son côté, Catherine Flavigny, la maire de Mont-Saint-Aignan, regrette ces contestations dans sa commune et rappelle qu'elle respecte strictement la loi, "qui nous oblige à avoir un emplacement pour accueillir les cirques pour une période de 15 jours".

Quant à la question des spectacles avec animaux sauvages, elle apporte son soutien au cirque Seneca. "À partir de 2028, ce n'est pas 2023 ! Donnons la possibilité à ces personnes de pouvoir vivre de leur métier sans qu'elles soient agressées de manière sauvage !"

Plusieurs représentations du cirque Seneca ont déjà dû être annulées dans le week-end, faute de spectateurs suffisants. Des annulations que Teddy Seneca attribue à la dégradation de ses publicités. Il a déposé plainte. Les représentations se poursuivent jusqu'à dimanche 16 avril.

De leur côté, les jeunes écologistes ont prévu un rassemblement, mercredi 12 avril à 18 heures devant la maire de Mont-Saint-Aignan pour porter leurs revendications.