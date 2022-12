[Reportage] Caen. Plongez au cœur des répétitions du cirque de Noël Karl Borsberg

Qu'ils soient sous les feux des projecteurs ou dans les coulisses à s'activer, tous vont cohabiter pendant plus d'un mois. Dans une ambiance festive, les artistes, techniciens ou bénévoles issus de la famille de Karl Borsberg n'ont qu'un seul objectif : s'assurer que petits et grands passent le meilleur moment possible pendant deux heures.

Lucien Beautour,

alias Luciano le clown Depuis le tout début,

il est le clown historique du cirque.

Issu d'une grande famille de circassiens,

il ne se lasse pas des rires du public. Acrobate, équilibriste, trapéziste… Lucien Beautour en a joué des numéros au cirque, avant de "faire le clown, en vieillissant", concède-t-il, assis dans les tribunes. Ayant travaillé pour certains grands noms du cirque, même s'il refuse de trop s'épancher sur le sujet, il est présent presque depuis le début et a noué une véritable amitié avec Karl Borsberg. Mais il ne joue jamais le même numéro, "pour que les gens ne voient pas la même chose". Il propose trois entrées comiques, d'une poignée de minutes chacune, qui permettent de passer le temps pendant qu'on place le matériel pour le show suivant. "Un vrai casse-tête", assure celui qui ne savait pas deux jours avant le début des représentations ce qu'il allait faire sur scène. "Des gags, il y en a des milliers, mais même si ça à l'air facile, c'est en vérité difficile de faire rire", assure Lucien ou Luciano, au choix. "Faire le clown, c'est une façon de rester jeune, même si mon corps me rappelle que je vieillis", s'amuse-t-il. Son clown est rempli de malice, ne sombre jamais dans l'obscénité et provoque le rire avec finesse, selon ses dires. À chaque spectacle, il assure que les spectateurs sont méfiants par rapport à lui et son âge avancé, mais une fois ses petits sketchs terminés, il se noie dans "les bisous des enfants, les compliments, les photos et même les dessins de ceux qui reviennent". Assurément, ce qui le motive à ne pas ranger son nez rouge au placard.