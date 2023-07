Cherbourg. Rolex Fastnet Race : à quoi va ressembler le spectacle de drones ?

Ce sera une première dans la Manche. Un spectacle gratuit avec 200 drones sera à découvrir vendredi 28 juillet, à 23 heures, à Cherbourg. Le rendez-vous est donné depuis le village de la course de voile, la Rolex Fastnet Race, situé port Chantereyne. Le show devrait durer environ 14 minutes.

Edouard Ferrari, concepteur de ce spectacle, a lancé sa société "Allumée" en 2020, après avoir vu un show de drones lors d'un anniversaire : "Je suis resté bouche bée devant cette incroyable danse et ces panaches de couleurs, explique-t-il. L'idée ne m'a plus lâché, même pendant les confinements successifs. Depuis 2022, nous faisons désormais deux fois plus de spectacles par an, nous sommes passés de 40 à 200 ou 400 drones. Nous avons travaillé en Suisse mais aussi avec La Réunion." Cet événement mérite bien sûr une préparation en amont :

Ces drones ne génèrent "aucune pollution" et peuvent être organisés aussi avec un feu d'artifice plus court par exemple : "Les spectacles de drones ne peuvent pas remplacer l'explosion, les éclats lumineux et le bruit des feux d'artifice. Ce n'est pas un remplacement mais une solution alternative, et ça va dans le bon sens pour la planète", ajoute Edouard Ferrari.

En Normandie, un tel spectacle avec cette fois-ci 100 drones avait déjà été proposé en août 2022, à l'occasion des 35 ans du casino de Luc-sur-Mer. Un autre show est prévu le 14 août prochain, à Ouistreham.