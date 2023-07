Eure. Fusillade à Évreux : que s'est-il passé au cours de cette nuit meurtrière ?

À Évreux, après le choc, il est l'heure de trouver des réponses. Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juillet, dans le quartier prioritaire de La Madeleine. Les auteurs sont en fuite, rapporte une source policière et judiciaire.

29 douilles retrouvées à proximité de la scène de crime

Vers 00 h 30 mardi 25 juillet, des riverains appellent la police "pour une fusillade en cours sur la voie publique", retrace la procureure adjointe de la République d'Évreux Sandrine Ballanger. Deux hommes lourdement armés ont criblé de balles une voiture stationnée dans ce quartier avec trois personnes à bord. 29 douilles ont été retrouvées à proximité de la scène de crime, a détaillé la magistrate lors d'un point de presse, évoquant un possible règlement de comptes.

Trois équipages de "la BAC, police secours et du commissariat d'Évreux" se sont alors rendus sur les lieux et ont constaté "un véhicule Citroën de couleur grise encastré dans un autre véhicule avec à son bord deux personnes de 34 et 38 ans grièvement blessées", selon elle.

Des riverains ont tenté de sauver les deux victimes

Un troisième passager de 36 ans, assis à l'arrière et plus légèrement atteint "au flanc avait réussi à se réfugier chez des riverains", a ajouté Mme Ballanger. Malgré "des soins médicaux apportés par des riverains", les deux victimes les plus touchées sont décédées, la troisième est toujours soignée dans un hôpital et "son pronostic vital n'est plus engagé".

La procureure adjointe a indiqué qu'il y avait "pas mal de sang dans l'habitacle criblé de balles, ce qui témoigne de la violence de l'agression".

Le scénario de la course-poursuite désormais "exclu"

Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen, "deux hommes vêtus et cagoulés de noir" ont approché la Citroën stationnée dans le quartier de la Madeleine avant d'ouvrir le feu vers l'habitacle "avec une ou deux armes d'épaule, peut-être de calibre 7,62 mm", le calibre des Kalachnikov, selon elle.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture sans immatriculation. Sandrine Ballanger a expliqué que l'on pouvait "légitimement penser à un règlement de comptes même s'il est difficile d'en connaître la cause", les victimes n'étant connues que pour des infractions routières ou des atteintes aux biens et aux personnes.

"Le trafic de stupéfiant n'est qu'une hypothèse", a-t-elle insisté. Mardi matin, une source policière jointe par l'AFP avait évoqué le scénario de la course-poursuite entre deux voitures. Ce scénario est désormais "exclu", a affirmé la magistrate.

Le préfet de l'Eure, Simon Babre, a pour sa part annoncé "des renforts policiers (mardi 25 juillet) pour parer à toute éventualité".

Avec AFP