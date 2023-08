Seine-Maritime. Veules-les-Roses, au fil du plus petit fleuve de France

Le front de mer et sa grande plage de sable à marée basse feraient presque oublier le beau village qu'est Veules-les-Roses, traversé par le plus petit fleuve de France : la Veules.

Sur les bords de la Veules

Veules-les-Roses se découvre le long de son cours d'eau, bordé par de belles maisons à colombages et des moulins. Le fleuve de 1 149 mètres sinue dans les rues du village avant de se jeter dans la Manche. Il peut se targuer d'être l'un des seuls qui se parcourt de la source à l'estuaire en moins de 30 minutes. Au fil de l'eau, des panneaux explicatifs racontent l'histoire du fleuve et de ses moulins. Parmi les autres lieux d'intérêt de Veules-les-Roses, figurent l'église Saint-Martin du XVIe siècle et le Mémorial du Cérons, qui surplombe la plage. L'épave du Cérons, cargo venu en juin 1940 rembarquer des troupes franco-britanniques, est encore visible au large. De retour sur le front de mer, une dégustation de la Veulaise, une huître élevée en pleine mer, est inévitable.