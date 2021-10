Primé au Filmfest de Braunschweig en novembre 2010, "Illégal" d’Olivier Masset relate l’histoire de Tania et Ivan, une mère russe et son fils de 14 ans, qui vivent clandestinement en Belgique depuis huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, Tania redoute les contrôles de police jusqu’au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils sont séparés...

La projection auralieu à 17 h, en présence de l'une des comédiennes : Esse Lawson. Plus de cinquante lycéens sont conviés à cette rencontre.