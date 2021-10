En face de la prison, le Carré Flaubert sort de terre

Là, un imposant projet immobilier, mêlant logements étudiants, sociaux, privatifs et “seniors”, va sortir de terre sur le terrain qui hébergeait il y a peu les magasins de parquets Baratte.

Le promoteur, le groupe Alain Crenn, n’a pas hésité à casser sa tirelire, en déboursant 49 millions d’euros, pour investir sur la rive gauche.

Si le carré s’appellera Flaubert, c’est davantage par opportunisme que par goût pour la littérature, puisque l’immeuble se situera en face du futur éco-quartier... Flaubert, le projet-phare de la Communauté d’agglomération à Rouen pour les années 2013-2030.

Bâtiment basse consommation, le “Carré Flaubert”, déjà récompensé d’une médaille d’argent par EDF, sera doté d’un mur végétalisé, de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de parois épaisses (40 cm). “Pour un T3, la consommation d’énergie, comprenant l’eau chaude et l’électricité, ne devrait pas coûter plus de 35 € par an”, assure Patrice Burel, directeur du développement chez Alain-Crenn.

Des étudiants aux seniors

L’immeuble sera donc divisé en quatre parties : 147 logements étudiants, 29 logements sociaux, 106 logements proposés aux particuliers ou à des bailleurs privés et 67 logements d’une résidence, non médicalisée, pour seniors.

Dans cette dernière, nommée “Les Essentiels”, les locataires pourront bénéficier fin 2012, en y mettant le prix, de services au quotidien : conciergerie renforcée, aide aux déplacement, spa et hammam, kinésithérapie, restauration le midi... “Le tout dans un quartier idéal, près du métro, des bus, et des commerces”, ajoute Patrice Burel.

Thomas Blachère