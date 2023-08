Pays d'Auge. À la découverte de la route du cidre à Cambremer

Fierté normande, la production cidricole est très implantée dans le pays d'Auge, où le tourisme s'est développé en parallèle. Les connaisseurs ou les simples amateurs peuvent découvrir les secrets de fabrication des différents alcools tirés de la pomme et de la poire au sein des exploitations qui constituent la route du cidre.

En empruntant cette route, qui forme une boucle de 40 kilomètres dans le pays d'Auge depuis Cambremer, vous pourrez rencontrer 18 producteurs qui proposent la vente de leurs produits et, pour 13 d'entre eux, des visites de leur exploitation, et ainsi mieux comprendre le processus de fabrication. Même s'il s'agit d'une route du cidre, certains producteurs proposent également du calvados, du pommeau et du poiré. Une partie des producteurs se sont vu remettre le label "Site remarquable du goût" porté par différents ministères, dont le ministère de l'Agriculture.

Pratique. Au départ de Cambremer. Renseignements sur routeducidre.com et auprès de l'office du tourisme.