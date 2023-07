Cathédrale de Bayeux. Troncs électroniques : faites des dons par carte bleue

À côté des cierges, un nouveau venu a fait son apparition dans la cathédrale de Bayeux : un tronc électronique, autrement dit un terminal à carte bleue qui permet aux fidèles de faire des dons via carte bancaire, vient d'être installé. Une innovation qui a l'air de plaire : "Ça répond à l'utilisation qu'ont les gens aujourd'hui de leur carte bancaire. Lorsque vous allez dans n'importe quel commerce, même à la boulangerie pour de toutes petites sommes, vous pouvez payer sans contact, explique Alexandre Barbé, directeur de la communication du diocèse de Bayeux - Lisieux. Pouvoir proposer ce service, c'était tout naturel."

Des troncs électroniques à la cathédrale de Bayeux Impossible de lire le son.

Un nouveau dispositif qui permet de collecter plus de dons. À la basilique de Lisieux, des bornes de dons sur le même principe existent depuis plus longtemps, et "ça marche très bien, ça a un effet certains sur les dons, tout comme les paniers de quêtes électroniques qui permettent aux gens qui n'ont pas de monnaie de donner. C'est très positif".

Autre avantage de cette nouveauté : éviter les pillages, comme ceux dont a été victime la cathédrale de Bayeux il y a quelques mois.

• Lire aussi. Bayeux. L'homme qui volait de l'argent à la cathédrale interpellé

D'autres troncs électroniques ont fait leur apparition dans le Calvados, à l'Abbaye aux Hommes de Caen il y a quelques jours, ou à la basilique de Douvres-la-Délivrande.