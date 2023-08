Caen. La Vallée des jardins, un peu de fraîcheur au cœur de l'été

Véritable poumon vert au nord de Caen, la Vallée des jardins, avec ses 11 hectares, est constituée de prairies dans la partie basse et de différentes espèces d'arbres dans la partie haute. La partie basse présente également une collection de pivoines et d'autres plantes vivaces. À la sortie du site, réalisé dans les années 1980 le long du périphérique pour remédier à la disparition des prairies naturelles, des arbres récemment plantés sont accompagnés de panneaux explicatifs. Les joggeurs peuvent parcourir les différentes boucles proposées tandis que les adeptes du vélo peuvent profiter des allées. Le lieu est également idéal pour les familles. Pour ceux qui cherchent à se reposer, vous pourrez vous allonger dans l'herbe et profiter de l'ombre des arbres. Le calme du lieu et le chant des oiseaux invitent à la sieste. C'est aussi un lieu propice au pique-nique, soit dans l'herbe soit sur l'une des tables installées à l'entrée du parc, près du parking.

Pratique. Caen, rue des Jardins. Ouvert 24h/24.