Lillebonne. Exposition : d'Apollon à Lady Gaga, il n'y a qu'un pas

Le théâtre gallo-romain est l'une des richesses de Lillebonne.

Face au musée Juliobona, le théâtre gallo-romain de Lillebonne, l'un des mieux conservés en France, est le seul vestige témoin du passé de la ville, site stratégique durant l'Antiquité. La ville, appelée à l'époque Juliobona, fut choisie par les Romains pour fonder la nouvelle capitale des Calètes.

Visites guidées

Le théâtre est accessible tous les jours (hors fériés), gratuitement. Des visites commentées sont proposées les 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27 et 31 août à 16 heures ainsi que les 10, 13, 20, 29 et 31 août à 14 h 30. Un médiateur culturel évoque les 2 000 ans d'histoire du site, les techniques de construction romaines ou encore les jeux et spectacles qui s'y déroulaient. Le tarif est de 3 €. Réservations par mail à musees.departementaux@seinemaritime.fr ou au 02 35 15 69 11.

Exposition temporaire

Jusqu'en octobre, une exposition est consacrée au théâtre dans l'Antiquité. Elle retrace les origines de la tragédie et de la comédie du répertoire latin.