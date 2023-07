Grand-Couronne. Incendie à Bolloré Logistics : les résultats d'analyses dévoilés

Le sinistre avait ravagé le site de la société SAS Highway France Logistics. Le 16 janvier dernier, un incendie se déclarait au niveau de Bolloré Logistics, à Grand-Couronne. Des analyses ont été menées depuis, dont les résultats sont tombés mercredi 5 juillet, sur un ensemble de mesures qui ont permis de conclure à l'absence d'impact sanitaire lié à cet incendie.

La qualité de l'air surveillée

Dans la nuit du 16 au 17 janvier, une surveillance de la qualité de l'air dans les communes susceptibles d'être impactées par les fumées de l'incendie a pu être menée par Atmo Normandie. Cela a été rendu possible grâce à deux prélèvements menés par le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, le SDIS76, à l'aide des dispositifs de prélèvements mis à disposition par Atmo Normandie (canisters). Les analyses effectuées sur les prélèvements opérés à la suite de l'incendie ont visé une série de composés susceptibles d'être émis dans ce type d'incendie selon l'INERIS, qui recense des substances toxiques (ayant un impact potentiel à court, moyen et long terme) susceptibles d'être émises par un incendie. Il peut s'agir de composés organiques volatils (dont le benzène), d'acides minéraux (dont les acides fluorhydrique et chlorhydrique), de monoxyde de carbone, de dioxyde d'azote, l-de dioxyde de soufre et de chlore gazeux.

Des jauges de dépôt (recueil des dépôts de poussières) entre janvier et mars 2023, installées dans le cadre d'un suivi régulier mené depuis plusieurs années sur le secteur de Rouen, Le Petit-Quevilly et Le Grand-Quevilly, permettront de savoir si une augmentation des retombées de dioxines/furannes, PCB et métaux possiblement en lien avec l'incendie est notable. Les résultats de ces prélèvements feront l'objet d'une publication par Atmo Normandie après la sortie du présent rapport en raison de la longueur des délais.

Les eaux souterraines analysées

"Un réseau de cinq piézomètres [permettant de mesurer le niveau et la pression de l'eau, ndlr] d'une profondeur de l'ordre de 10 m a été implanté en périphérie du bâtiment sinistré pour réaliser un suivi qualitatif des eaux souterraines et identifier le sens d'écoulement de la nappe superficielle d'accompagnement de la Seine", détaille la préfecture de Seine-Maritime. L'objectif étant de contrôler la qualité environnementale des eaux souterraines au droit du site (nappe superficielle alluviale, différente de la nappe de la craie dans laquelle est prélevée l'eau potable). "Les premiers prélèvements réalisés le 28 février 2023 après pose des ouvrages ont pu permettre des analyses portant sur les mêmes paramètres que ceux recherchés dans les eaux d'extinction de l'incendie", indique la préfecture.

L'exploitant étudie la faisabilité d'un pompage de confinement sur site visant à traiter la pollution présente au droit de l'emprise de l'établissement. "Cette mesure de gestion qui vise à traiter la pollution de la nappe alluviale fera l'objet d'un arrêté préfectoral de prescriptions spécifique présenté aux membres du Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques du 11 juillet 2023, et notifié à l'exploitant avant la fin du mois de juillet 2023", conclut la préfecture seinomarine.

