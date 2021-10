Axe Seine : du beau monde à Rouen

Le programme complet de la manifestion :

9 h 45 / Ouverture du colloque

par Laurent Fabius, Président de la Communauté de l’agglomération

de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), ancien Premier Ministre.

10 h / Table Ronde 1

"L’attractivité du territoire : le renouveau industriel, touristique et culturel de la vallée de la Seine"

Jean-François Dehecq, Président d’honneur de Sanofi Aventis

Christophe De Margerie, PDG de TOTAL

• Élus : Guillaume Bachelay, Vice-président de la Région Haute-Normandie

Philippe Bonneau, Vice-président de la Région Basse-Normandie

Françoise Descamps-Crosnier, Conseillère régionale d’Île-de-France et maire de Rosny-sur-Seine

Daniel Fidelin, Député, Vice-Président de la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH)

Pierre Mansat, Adjoint au maire chargé de Paris Métropole et des relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France

Frédéric Sanchez, Vice-président de la CREA

11 h Table ronde 2

L’axe Seine, territoire d’avenir pour les éco-mobilités : l’exemple du véhicule électrique

• Intervenants :

Muriel Barneoud, PDG de Docapost, Présidente du Groupement de Commandes Véhicules Électriques

Michèle Debonneuil, Inspecteur général des finances, économiste

Thomas Orsini, Directeur du Business Development du Véhicule Électrique de Renault

• Élus :

Dominique Braye, Sénateur, Président de la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines

Annick Lepetit, Députée, Adjointe au Maire de Paris, chargée des déplacements, des transports et de l’espace public

Dominique Randon, Vice-président de la CREA, en charge du projet CREA’VENIR sur le véhicule électrique

12 h Table ronde 3

"La vallée de la Seine, hinterland portuaire et « gateway » "

• Intervenants :

Elisabeth Gouvernal, Directrice de recherche à l’Institut Français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

Claude Gressier, Président du Conseil de coordination interportuaire de la Seine

Olaf Merk, Économiste, analyse OCDE - Division de la Compétitivité et de la Gouvernance régionales

Ed Metcalfe, Director of Research and Business Development, Institute for Sustainability - Thames Gateway

• Élus :

Jean-Louis Destans, Président du Conseil Général de l’Eure

Philippe Duron, Député-maire de Caen

Jean-Baptiste Gastinne, Conseiller municipal du Havre,

Conseiller régional de Haute-Normandie

13 h / Intervention

Bruno Lemaire, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire





14 h 30 / Table ronde 4

"Les enjeux ferroviaires"

• Intervenants :

Hubert Du Mesnil, Président de Réseau Ferré de France (RFF)

Jean-Pierre Duport, Président du Comité de Pilotage Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN)

Jean-Pierre Farandou, Directeur Général SNCF Proximité

Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin

• Élus :

Valérie Fourneyron, Députée-maire de Rouen,

Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie

Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France

Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie

15h30 / conclusion

Edouard Philippe, Maire du Havre, Président de la CODAH

Bertrand Delanoë, Maire de Paris

Laurent Fabius, ancien Premier Ministre, Président de la CREA