Axe Seine : unis, les élus normands et parisiens réclament un engagement de l'Etat

Tout le gratin du monde politique normand et parisien était là : Laurent Fabius, président de la Crea, Edouard Philippe, maire du Havre, Bertrand Delanoë, maire de Paris, Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, Alain Le Vern, président de la région Haute-Normandie, Jean-Paul Huchon, président de la région Ile-de-France, Valérie Fourneyron, maire de Rouen... Ainsi que Bruno Le Maire, ministre (entre autres) de l'aménagement du territoire.

Après une journée de tables rondes et de déclarations consensuelles, tous en sont arrivés au même constat : "le développement équilibré de l'axe Seine, de Paris à l'estuaire et regroupant l'agglomération de Rouen, Caen, Le Havre, Evreux, les Régions ainsi que les Départements normands et franciliens, appelle un large rassemblement des collectivités locales et nécessite un soutien national à la hauteur des enjeux", ont ainsi déclaré, conjointement, les participants.

Un projet élargi et fédérateur

Sur la futur ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Rouen-Le Havre-Caen, tous ont demandé que l'Etat annonce un engagement financier clair, probablement entre 30 et 40 % du coût total du projet. De son côté, le gouvernement dit attendre la fin du débat public (qui se tiendra entre octobre 2011 et mars 2012) avant de se prononcer. Toutefois, Bruno Le Maire a annoncé le lancement d'une mission de financement du projet de LGV.

Après le premier colloque de 2010, le projet s'est semble-t-il élargi, ne se limitant plus à un simple axe économique Paris-Le Havre, mais annonçant "l'avenir du territoire autour de projets d'intérêt général dans les domaines économique, industriel et logistique - notamment portuaire -, agricole, tertiaire, touristique, environnemental et culturel".

Si la question, centrale, de la future Ligne à grande vitesse Paris-Normandie a été longuement abordée, les élus ont aussi évoqué tour à tour la nécessité de créer des dynamiques normandes autour de l'enseignement supérieur, de l'éco-mobilité tout au long de l'axe, du transport fluvial ou encore de projets culturels et touristiques fédérateurs. A ce titre, ils ont émis l'idée de lancer "un grand événement culturel populaire autour du fleuve et de son estuaire", sans aucune autre précision.

Le prochain colloque "Axe Seine" aura lieu à Paris en 2012.