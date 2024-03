Axe Seine. L'Etat va investir près de 150 millions d'euros pour une 2e usine d'hydrogène

149 millions d'euros. C'est le montant qu'est prêt à injecter l'Etat, au titre du plan France 2030, pour soutenir la création d'une usine d'hydrogène dit vert sur la zone industrialo-portuaire du Havre. L'annonce a été faite par Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie, à l'occasion des septièmes rencontres de l'Axe Seine, qui rassemblent les métropoles du Havre, de Rouen et du Grand Paris.

De l'hydrogène pour Yara

Ce projet est mené par la société Lhyfe, qui entend produire jusqu'à 34 tonnes d'hydrogène vert par jour, à partir de l'électrolyse de l'eau. L'usine, qui devrait voir le jour sur un site de 2,8 hectares à Gonfreville-l'Orcher en 2028, permettra notamment d'alimenter le producteur d'engrais Yara. "Cela fait plus de cent ans qu'on produit de l'engrais à base de charbon, constate Roland Lescure. Demain, on peut imaginer produire de l'engrais à partir de l'hydrogène. Cette aide va permettre de construire une deuxième usine de production d'hydrogène, ici, au Havre, où l'on construit l'avenir d'une industrie prospère, qui crée de l'emploi et est complètement décarbonée." L'hydrogène bas carbone qui sera produit par Lhyfe devrait permettre de remplacer 15% du gaz naturel utilisé par l'usine Yara pour produire de l'ammoniac.

Un premier projet d'hydrogène vert avait été annoncé par Air Liquide à Saint-Jean-de-Folleville, pour alimenter notamment la plateforme Total de Gonfreville.