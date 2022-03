Port-Jérôme-sur-Seine. Hydrogène "vert" : près de 200 millions d'euros pour Air Liquide

La vallée de la Seine sera demain une vallée verte. C'est en tout cas ce que veut croire Bruno Le Maire, en visite mardi 8 mars sur le site d'Air Liquide, à Port-Jérôme-sur-Seine. Le groupe industriel y produit de l'hydrogène avec un procédé permettant de capter et de stocker du CO 2 . Mais à horizon 2025, à Saint-Jean-de-Folleville, elle produira de l'hydrogène "vert", décarboné, sur un nouveau site de production.

De l'hydrogène sans CO 2

Autrefois porté par H2V Normandy, dont Air Liquide a racheté 100 % des parts, ce projet, baptisé Air Liquide Normand'Hy, est l'un des quinze projets français de production d'hydrogène décarboné qui vont être transmis par la France à la Commission européenne, pour bénéficier d'un soutien financier. "Ici, à Port-Jérôme, c'est un investissement public de 200 millions d'euros qui va permettre de réaliser l'une des plus grandes usines au monde de production d'hydrogène décarboné, plus de 200 MW", a annoncé le ministre de l'Économie.

Benoît Potier (à droite) a détaillé à Bruno Le Maire aux côtés des élus locaux (au centre, Virginie Carolo-Lutrot) le procédé industriel.

La future usine produira en effet 28 000 tonnes annuelles d'hydrogène, à partir de l'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable, fournie par TotalEnergies, issue de production éolienne ou photovoltaïque. Elle sera associée au site actuel d'Air Liquide et à un troisième site à Gonfreville, bientôt racheté à TotalEnergies.

Utilisé comme carburant

Le but est d'alimenter en hydrogène vert plusieurs industriels du bassin, dont la raffinerie Total de Gonfreville-L'Orcher. "C'est un projet précurseur, car nous faisons à la fois la collecte de CO 2 et la production d'hydrogène, ce qui nous donne la possibilité de développer la mobilité propre", indique Benoît Potier, directeur général d'Air Liquide. À terme, l'industriel aimerait profiter de l'axe Seine pour amener une partie de cet hydrogène par voie fluviale vers la région parisienne. "Partout en Europe, il y a une dizaine de bassins industriels comme celui-ci où l'on pourrait reproduire la même chose", poursuit-il.

Interrogé par le ministre sur les débouchés de l'hydrogène, Benoît Potier a indiqué qu'actuellement, la mobilité (carburant pour véhicules) représente 23 % des applications, l'industrie (métaux, chimie, raffinage) 20 %, la production d'électricité 18 %, puis viennent les marchés du bâtiment et de la chaleur industrielle (cimenteries).

Bruno Le Maire a annoncé les quinze projets français qui seront soutenus par l'État pour bénéficier de financements européens.

Le nombre d'emplois prévus par Air Liquide au sein de la future usine de Saint-Jean-de-Folleville n'a pas été précisé. "Nous embaucherons dans la région, mais toutes nos usines sont aujourd'hui automatisées la nuit et optimisées à partir d'un centre installé à Saint-Priest, près de Lyon", tempère Benoît Potier.