Axe Seine : une "conférence" va voir le jour

Chargée de réfléchir au projet-cadre définissant les grandes orientations pour le développement et l'aménagement de l'axe Seine, cette conférence, lancée à l'initiative de François Fillon et préconisée par Antoine Rufenacht, commissaire général pour le développement de la vallée de la Seine, réunira 48 membres à travers trois collèges de 16 personnes. Il s'agira de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et du tissu économique. Cette conférence sera créée pour une durée de six ans.

