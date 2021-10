LNPN : l'Axe Seine à l'unisson

La Région Haute-Normandie, les départements de l'Eure et de Seine-Maritime, la Crea, la Ville de Rouen, la Codah, la Ville du Havre et la Ville de Paris ont rédigé un seul et même cahier d'acteur commun sur le projet de Ligne nouvelle Paris-Normandie.