Événement. Japan Evasion Rouen, le tout nouveau salon de la pop culture

Concept déjà plébiscité au niveau européen, après Angers, Morlaix et Chambéry, cet événement geek s'implante à Rouen, pour une première édition et pour le plus grand plaisir des fans de la culture pop japonaise. Le temps d'un week-end et grâce à de très nombreuses animations, le salon propose une immersion totale dans la culture pop, abordée sous ses différents aspects : jeux vidéo, danse K pop, manga, cosplay et karaoké. C'est l'occasion de rencontrer des auteurs et dessinateurs emblématiques venus en séances de dédicaces comme Barnab, auteur de Angie's taxi, Bérangère Brétéché, illustratrice de Neko le petit chat ou encore Ijenli dessinateur du graphique manga Rando. Grâce à la participation de trois crews normands en compétition, les festivaliers pourront aussi assister à des shows K pop et à des défilés de cosplayers. Le salon ouvre ses portes samedi dès 10 heures.

Pratique. Du samedi 1er au dimanche 2 juillet, Espace vue sur Seine à Rouen. 12 à 19 euros. japanevasion.fr.