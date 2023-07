Sorties. Trois idées d'activités pour découvrir Évreux, son patrimoine et ses alentours

Ville pédestre, verdoyante, bimillénaire… Les adjectifs sont nombreux pour qualifier Évreux. Le cœur historique de la ville se découvre au fil de sa rivière l'Iton : la cathédrale Notre-Dame d'Évreux, l'abbatiale Saint-Taurin et sa célèbre châsse conservée dans la chapelle, des remparts gallo-romains çà et là ou encore l'ancien évêché aujourd'hui Musée d'Art, d'Histoire et d'Archéologie. La cité ébroïcienne regorge aussi de plusieurs jardins, notamment le jardin botanique et sa serre tropicale.

Autour d'Évreux

Dans la commune limitrophe Le Vieil-Évreux, le site archéologique gallo-romain de Gisacum se visite et accueille cet été une exposition inédite.

Après une nuit au Youza écolodge, un passage par le Musée des Instruments à vent de La Couture-Boussey s'impose. Autres options dans le secteur, les châteaux d'Ivry-la-Bataille, ancien château fort de la fin du Xe siècle, et d'Anet, construit en 1548 pour Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II.