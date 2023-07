Muchedent. Découvrir la faune nord-américaine au Parc canadien

Le Parc canadien de Muchedent compte plus de 400 bisons du Grand Nord Blanc, ce qui en fait le plus grand troupeau d'Europe. Des visites guidées à bord d'un camion militaire permettent de découvrir ces bovidés, installés dans une clairière de la forêt d'Eawy avec des cerfs, des biches et des daims. Le mois de juillet est d'ailleurs la saison de reproduction des bisons.

Le parc animalier possède également quatre meutes de loups en semi-liberté. Ces canidés, une cinquantaine, s'observent lors d'un parcours pédestre en plein cœur de la forêt.

Pratique. Le parc des bisons se visite tous les jours. Plus d'informations sur parccanadien.com.