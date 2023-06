Alençon. Fête de la musique : revivez l'événement en images

Le calendrier affichait la date du 21 juin, ce mercredi soir. La date de l'été… et de la fête de la musique, dont la première édition est née sous l'impulsion du ministre de la Culture Jack Lang, c'était en juin 1982. Désormais, cette fête de la musique existe dans plus de cent pays sur les cinq continents !

Dans de nombreuses communes de l'Orne ont résonné des notes de musique et, comme l'orage avait bienveillamment oublié de se manifester, il y avait foule ce mercredi soir dans les rues d'Alençon et aux terrasses des bars et restaurants.