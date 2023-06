Caen. Déjà plus de 10 000 visiteurs pour l'exposition Doisneau

À la date du mardi 20 juin, soit un peu moins d'un mois après son ouverture, l'exposition Robert Doisneau, la traversée d'un siècle a déjà accueilli plus de 10 000 visiteurs dans la salle du Scriptorium de l'hôtel de ville de Caen. Précisément, en 25 jours, 10 500 curieux se sont rendus à l'exposition. "Il avait fallu attendre une semaine de plus, en 2022, pour que l'exposition ICONS - Rétrospective photographique Steve McCurry attire plus de 10 000 visiteurs", détaille la Ville.

À travers 88 photographies en noir et blanc regroupées en six thématiques, le public est plongé dans le travail de ce photographe qui mettait l'Homme au centre de son œuvre. Ouvriers, musiciens, artistes, amoureux, ou encore écoliers, tous ont eu leur place parmi les quelque 450 000 négatifs laissés par Robert Doisneau. Chaque année, depuis 2015, des expositions sont présentées à la mairie lors de la période estivale.