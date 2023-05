Caen. Le photographe Robert Doisneau se dévoile tout l'été au sein de l'hôtel de ville

Son nom ne vous dit rien ? Vous le connaissez forcément. Robert Doisneau est l'auteur du célébrissime "Baiser de l'hôtel de ville", et quoi de mieux que la magnifique salle du Scriptorium de l'hôtel de ville de Caen pour exposer son travail ? Car ce photographe connu mondialement n'a pas que cette réalisation à son palmarès, mais plutôt 450 000 clichés bien conservés par sa fille, à Montrouge. Alors, la municipalité de Caen a décidé d'en retenir 88 : "des choix très difficiles, avec des photos connues comme d'autres pas connues du tout", selon Patrick Nicolle, adjoint chargé de la culture. Le tout sera exposé jusqu'au mois d'octobre.

Un lien infime avec la Normandie pourtant

Différents thèmes sont mis en avant au fil des photographies, avec par exemple l'enfance, la fabrique des sentiments ou bien des portraits d'artistes… dont celui de Jacques Prévert, son ami ! "C'est le seul lien que nous avons trouvé entre Robert Doisneau et la Normandie, si ce n'est également sa venue dans les années 1980 au théâtre de Caen", relate l'élu.

À mesure que les clichés s'enchaînent sous nos yeux, les scènes du quotidien immortalisées par l'auteur font sourire, réfléchir, et rendront sûrement plus d'un nostalgiques. "Il apporte de la joie de vivre, aimait les petits bonheurs du quotidien et possède une véritable bienveillance", commente Patrick Nicolle devant les photographies illustrant une à une la vie au XXe siècle dans les rues parisiennes.

Des scènes typiques de la vie parisienne au XXe siècle. Voilà ce que vous retrouverez dans cette exposition.

"Mettre en avant le côté culturel et patrimonial de la mairie"

Après les 60 000 entrées de l'an passé provoquées par l'exposition sur Steve Mc Curry, l'objectif est de faire au moins aussi bien. D'ailleurs, le maire Joël Bruneau se réjouit des plus de 90 000 visites enregistrées à l'hôtel de ville l'an passé, contre environ 12 000 en 2013. "Accentuer grande qualité et accessibilité nous permet de mettre en avant le côté culturel et patrimonial de la mairie", souligne-t-il.

Point important que Patrick Nicolle martèle : l'exposition a été réalisée de A à Z par les employés de la mairie. Et pour que les Caennais profitent de leur travail le plus possible, l'entrée leur est gratuite, tout comme pour les mineurs. Sinon, comptez 5 euros pour profiter du génie de Robert Doisneau.

"Photographier, c'est arrêter un moment qui m'enchante", disait Robert Doisneau. Et alors qu'on fêtera les 30 ans de sa disparition en 2024, il continue de nous enchanter.

Il ne faudrait pas trop en dévoiler… à vous de découvrir l'exposition.