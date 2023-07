Cabourg. Les Estivales, rendez-vous de l'équitation au soleil couchant

Le Calvados, c'est une terre d'équitation, avec ses haras, ses prairies… et ses hippodromes ! Durant l'été, celui de Cabourg s'anime les mardis et les vendredis soir, à partir de 18 h 30. Au programme : des courses de trot nocturnes, qui se veulent à la fois festives et sportives, mais aussi détendues et gastronomiques.

Qu'ils montent les chevaux ou attellent des sulkys, vous pouvez suivre les jockeys dans leurs compétitions et bénéficier de conseils pour décrypter les courses. Si vous êtes curieux de découvrir l'envers du décor, profitez des visites guidées de l'hippodrome et des écuries proposées par les équipes du site. Les animations festives offertes en parallèle des courses sont définies autour de différentes thématiques. Deux rendez-vous majeurs sont à retenir : le bal de la soirée du 14 juillet et le feu d'artifice le 21 juillet. Toutes ces animations festives sont gratuites.

Pratique. Comptez 3 € par adulte pour assister aux courses, c'est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.