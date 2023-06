Fécamp. Le centre aquatique va fermer plusieurs mois pour travaux 

Pas de piscine avant 2024. Le centre aquatique de Fécamp, baptisé La Piscine, fermera ses portes le vendredi 20 octobre pour plusieurs mois de travaux. L'espace détente, le bassin ludique, la pataugeoire et le toboggan n'étaient déjà plus accessibles au public depuis 2019 à la suite de problèmes d'étanchéité de la toiture, qui ont dégradé une partie de la charpente. Le toit du bâtiment sera entièrement découvert pour remettre en état la structure, obligeant la fermeture complète de l'établissement. La durée des travaux est estimée entre 10 et 12 mois.

Un centre aquatique moderne et optimisé

Ce chantier de rénovation est l'occasion pour La Piscine de faire peau neuve après 15 années d'existence. "On en profite pour faire des travaux d'ampleur de renouvellement de matériel, de modification et d'optimisation de la structure", détaille Laurent Vasset, président de l'agglomération Fécamp Caux Littoral.

Les hammams et jacuzzis vieillissants seront remplacés pour offrir un espace bien-être de meilleure qualité à la réouverture. Le bassin extérieur sera retiré pour laisser place à des brumisateurs et des jets d'eau, moins énergivores. Côté optimisation, des panneaux photovoltaïques seront installés sur l'entièreté du toit, soit 600 m2. Cette production d'électricité solaire sera utilisée en autoconsommation par l'établissement mais ne le rendra pas autosuffisant. Le montant total des travaux est évalué à 2,5 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros consacré à la modernisation du centre aquatique.

Pas de natation pour les élèves

La Piscine compte actuellement une vingtaine d'employés. Pendant le chantier, certains d'entre eux travailleront à la préparation de la réouverture du centre aquatique, tandis que d'autres seront envoyés en soutien vers des services de l'Agglo en tension durant le temps des travaux.

Concernant les élèves, La Piscine accueille chaque année 75 classes du premier et du second degré. Des séances de natation leur seront dispensées jusqu'au 20 octobre. Après cette date, les élèves ne seront pas relocalisés dans une piscine voisine. Les professeurs d'éducation physique et sportive devront adapter leurs cours.

Le centre aquatique reste ouvert aux heures habituelles jusqu'au début du chantier, le 20 octobre. Deux fois plus de séances pour apprendre à nager sont mises en place cet été avant la fermeture.