Brectouville. Les Roches de Ham, un point de vue unique sur la vallée de la Vire

Retrouvez ici les informations pratiques pour votre séjour aux Roches de Ham à Brectouville.

Restauration sur place

Pour les gourmands, la crêperie des Roches de Ham est stratégiquement placée, au départ et à l'arrivée des chemins de randonnée. Ouverte du lundi matin au samedi soir, elle saura ravir vos papilles. On saura également vous y conseiller sur le circuit à suivre.

Réservation

Pour les circuits suivant la rivière, la réservation est obligatoire. Elle peut s'effectuer par téléphone au 02 33 57 33 66. Le reste des activités ne nécessite pas de réservation.

Tarifs

Les tarifs de location varient en fonction du matériel, mais également de la durée d'utilisation ou du circuit choisi. Ainsi, comptez entre 13 € et 41 € pour les canoës de deux personnes, entre 8 € et 26 € pour les kayaks une personne, entre 10 € et 20 € pour les VTT et entre 8 € et 12 € pour les paddles. Attention, pour participer à ces activités, il est indispensable d'avoir au moins six ans et de savoir nager pour les activités sur l'eau.