Grandcamp-Maisy. La Pointe du Hoc, haut lieu de la Seconde Guerre mondiale

Avec 987 000 visiteurs l'an dernier, la Pointe du Hoc est un site phare du tourisme mémoriel normand. Véritable place forte du Mur de l'Atlantique, elle garde la trace des durs combats qui s'y sont déroulés.

En juin 1944, la batterie est pilonnée par les Alliés : 225 rangers américains partent à l'assaut des 30 mètres de falaises avec des grappins, des échelles et des cordes à nœuds. Après trois jours de combats pour la prise de la batterie, seuls 90 d'entre eux sont encore valides. Un monument est érigé en bordure de la falaise en mémoire de l'opération et de ce sacrifice héroïque. Le cheminement piéton, dont il est défendu de s'écarter, serpente entre les nombreux trous d'obus. La visite est libre et gratuite, les animaux sont interdits.

Construite en renfort de la batterie de la pointe, la batterie de Maisy a longtemps été délaissée. Située au sud-ouest de la ville, elle protégeait les plages d'Utah Beach et Omaha Beach avec ses six plateformes d'artillerie. Les trois kilomètres de tranchées et tunnels se visitent en un peu moins d'une heure.