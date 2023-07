Mer. Voguez sur le Marité au départ de Granville

Dernier terre-neuvier - bateau allant à la pêche à la morue - à la voile française, le Marité exhibe fièrement ses seize voiles et ses trois mâts et vous offrira l'opportunité d'explorer les environs de Granville.

Deux possibilités pour tous âges et tous niveaux s'offrent à vous. Vous pouvez naviguer dans la baie de Granville au gré du vent, pour une sortie de trois heures environ. Si vous êtes plus aventureux, les Îles Chausey vous accueilleront pour la journée, avec leurs eaux turquoise et leur faune abondante. L'archipel saura vous enchanter et vous laisser un souvenir impérissable.

Pratique. Tarifs entre 33 € et 79,50 € selon les âges et les sorties. Tél. 02 33 50 17 03.