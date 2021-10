La Crea économise le papier

En collaboration avec le Conseil général de la Seine Maritime, cette plateforme va permettre de dématérialiser les convocations aux élus communautaires, les pièces et actes au comptable public, mais aussi la télétransmission des délibérations au contrôle de légalité avec la préfecture et des marchés publics. “Nous espérons faire des économies d’échelle, renforcer la communication entre les élus et rendre plus efficace la partie administration”, explique Patrick Grard, directeur général adjoint du département administration générale et sécurité juridique. Ce système génèrerait pour la Crea une économie annuelle de 17 000 € sur les dépenses de papier, de reprographie et d’affranchissement.

La Crea, qui encourage tout geste éco-citoyen, s’inscrit dans cette logique de respect de l’environnement.